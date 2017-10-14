Путин вручил орден Дружбы главе Межпарламентского союза

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами исполнительного комитета Межпарламентского союза перед церемонией открытия 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами исполнительного комитета Межпарламентского союза перед церемонией открытия 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы председателю Межпарламентского союза (МПС) Саберу Чоудхури.

Орден вручен за большой вклад в развитие межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Федеральным собранием РФ и МПС.

Чоудхури участвует в работе МПС с 2009 года. В октябре 2014 года он был избран председателем союза. Срок полномочий Чоудхури истекает в октябре этого года. Новый председатель союза будет избран в дни проведения ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.

Путин также поприветствовал членов исполнительного комитета МПС. В церемонии представления российскому президенту приняли участие вице-председатель исполкома МПС Йан Лидделл-Грэнжер и вице-председатели МПС Али Абдель-Ааль, Казем Джалали, Константин Косачев, Мария Йоланда Феррер Гомес. Кроме того, присутствовали члены исполкома МПС Фаузиа Бенбадис, Роберто дель Пиккиа, Хеге Хокеланд Лиадал, Атила Линс, Идалина Оливейра Валенте, Ву хай Ха, Анимату Хабибу, председатель Бюро форума молодых парламентариев МПС Моурине Осору и председатель Бюро Форума женщин-парламентариев Наашиа Аль-Харуси.

В церемонии приняли участие спикеры верхней и нижней палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

После церемонии награждения Путин и члены исполкома проследовали на совместное фотографирование.

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