В столице Сомали взорвался грузовик со взрывчаткой, 20 человек погибли

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, еще не менее 15 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в столице Сомали Могадишо в субботу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

По данным агентства, на одной из оживленных улиц в районе Ходан взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. После этого в районе взрыва были слышны выстрелы.

Представитель полиции Мохамед Хуссейн сообщил, что силы безопасности следили за грузовиком, который вызвал подозрения. Он также отметил, что целью взрыва мог быть отель.

Первоначально агентство сообщило о шести погибших.