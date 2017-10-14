На украинской птицеферме произошел крупный пожар

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Крупный пожар произошел на птицеферме в одном из сел Тернопольской области Украины, сообщает госслужба Украины по ЧС на своей сайте.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в субботу днем в фермерском здании по выращиванию птицы, по прибытию к месту вызова было установлено, что горит кровля птицефермы на площади 800 квадратных метров и внутренние помещения на площади 150 квадратных метров.

"Для ликвидации пожара привлечены подразделения госслужбы Украины по ЧС в Тернопольской области и трактор с цистерной предприятия "Доверие" для подвоза воды. Пожар в 16.00 (время совпадает с мск — ред.) локализован. Работа по тушению пожара продолжается", — говорится в сообщении.