С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Россия готова работать с ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), однако если ситуация с обеспечением полноценных прав российской делегации в Ассамблее не изменится, кризис затронет не только ПАСЕ, но и другие институты Совета Европы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы готовы обсуждать возможное движение в эту сторону (нормализации отношений), готовы работать с национальными делегациями других государств ПАСЕ для понимания ситуации. Но сегодня ПАСЕ в глубоком кризисе, это очевидно, и не мы в этом виноваты. Если СЕ не предпримет в целом каких-либо шагов, то кризис будет усугубляться не только в ПАСЕ, но и распространяться на другие институты", — заявила Матвиенко журналистам.