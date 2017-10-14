СМИ сообщили о попытке хуситов прорваться из Йемена в Саудовскую Аравию

ДУБАЙ, 14 окт — РИА Новости. Силы арабской коалиции предотвратили попытку йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы) и их сторонников из числа военных совершить прорыв на территорию Саудовской Аравии на бронетранспортерах, сообщили источники из коалиции саудовскому новостному порталу "Ахбар24".

"Отчаянная попытка хуситов прорваться на территорию Саудовской Аравии была предпринята в пятницу, в результате чего их машины были подорваны. Хуситы бежали, оставив вооружение и технику", — отметили источники.

Портал разместил фотографии брошенных в пустыне бронетранспортеров с номерами, принадлежащими йеменской армии.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это йеменские мятежники регулярно обстреливают ракетами саудовские приграничные районы.