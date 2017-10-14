МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможная коалиция в Германии между ХДС/ХСС, "Зелеными" и Свободной демпартией, не воспрепятствует осуществлению его европейского проекта.

В конце сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. Единственный приемлемый вариант правительственной коалиции из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии (СвДП) собирает 393 кресла.

"И у "Зеленых", и у СвДП поддержка Европы заложена в ДНК", — заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.

Французский президент 26 сентября выступил с программной речью перед студентами парижского университета Сорбонна, представив свое видение будущего Европы и обозначив целый ряд предложений по реформированию ЕС. Французский лидер убежден, что европейские страны в современном мире не могут в одиночку противостоять всем вызовам, поэтому необходимо вместе решать проблемы безопасности и обороны, наплыва мигрантов, вопросы развития экономики, борьбы с изменением климата, развития цифровых технологий. Он отметил, что сегодня Европа "слишком слаба, медлительна и неэффективна".

Как рассказал французский лидер изданию Spiegel, эта речь была заранее в деталях согласована с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.