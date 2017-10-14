МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможная коалиция в Германии между ХДС/ХСС, "Зелеными" и Свободной демпартией, не воспрепятствует осуществлению его европейского проекта.
В конце сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. Единственный приемлемый вариант правительственной коалиции из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии (СвДП) собирает 393 кресла.
"И у "Зеленых", и у СвДП поддержка Европы заложена в ДНК", — заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.
Как рассказал французский лидер изданию Spiegel, эта речь была заранее в деталях согласована с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.