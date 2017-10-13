Москва сожалеет о решении Трампа не подтвердить выполнение Ираном СВПД

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва с сожалением восприняла решение президента США Дональда Трампа не подтвердить Конгрессу выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, говорится в опубликованном в пятницу вечером заявлении МИД РФ.

"С сожалением восприняли решение Президента США не подтвердить Конгрессу добросовестное выполнение Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вместе с тем рассматриваем это как элемент внутриполитической дискуссии в рамках американского национального законодательства", — сказано в тексте заявления.

В МИД РФ убеждены, что, вне зависимости от решений отдельных участников договоренности, невозможен возврат к ситуации, которая была вокруг иранской ядерной программы до принятия СВПД. "В частности, ни о каком возобновлении санкций по линии СБ ООН не может быть и речи", — подчеркнули в российском дипведомстве.

Вместе с тем, в заявлении сказано, что Россия остается приверженной СВПД, "заинтересована в его сохранении и продолжит выполнение своих обязательств по нему". "Призываем всех остальных участников поступить аналогичным образом", — подчеркнули в МИД РФ.

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