Источник анонсировал встречу глав МИД 28 стран

БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза обсудят ситуацию с заявлением президента США Дональда Трампа по Ирану на встрече 16 октября в Люксембурге и, вероятно, заявят об общей позиции ЕС, сообщил РИА Новости в пятницу дипломатический источник в Брюсселе.

"Главы МИД обсудят ситуацию, и, вероятно, обнародуют общую позицию", — сказал собеседник агентства.

В пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальном подтверждении конгрессу того, что Иран соблюдает ядерную сделку, на основании внутреннего американского закона о контроле над ядерными соглашениями с Тегераном. Трамп не стал формально на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном соглашений.

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