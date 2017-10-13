От пиццы до устриц. Что можно купить на 200 рублей в разных странах мира

Центробанк представил новую купюру номиналом 200 рублей с изображением Севастополя. Редакция РИА Новости узнала, что можно купить за эти деньги в разных странах мира. Где-то этой суммы хватит разве что на поездку в метро, а где-то можно купить сразу десять килограммов винограда. Подробнее — в нашем материале.