МИД ищет юристов для обращения в суд по вопросу дипсобственности в США

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва рассматривает возможность привлечения американской юридической компании White&Case в случае обращения в суд США по дипломатической собственности, этот вопрос находится в стадии изучения, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая положительный опыт сотрудничества с американской юридической компанией White&Case, российской стороной рассматривается возможность привлечения её в качестве процессуального поверенного в случае обращения в американский суд. Относящийся к этому комплекс вопросов находится в стадии изучения", — сказала Захарова.

Ее ответ был опубликован в пятницу вечером на сайте российского дипведомства.