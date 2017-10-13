Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран остается главным спонсором терроризма, связанным с "Аль-Каидой", "Талибаном" и другими организациями.

"Режим (Иран – ред.) остается ведущим государством-спонсором терроризма и помогает "Аль-Каиде"*, "Талибану"*, "Хезболле" и другим террористическим сетям. Он разрабатывает, размещает ракеты в нарушение (международных норм – ред.), которые угрожают нам и нашим союзникам", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением.

* Террористические организации, запрещенные в России.