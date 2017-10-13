Хантсман заявил, что хочет больше узнать о России и ее талантливых жителях

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что хочет больше узнать о России и о талантливых людях, которые в ней живут.
Новый посол США выразил благодарность за теплый прием, который ему и его семье оказали в Москве, и поприветствовал зрителей ролика на русском языке. "Всем привет", — сказал Хантсман.
Он предложил пользователям Twitter задать ему вопросы о работе, семье и планах. "Смело задавайте их в комментариях. Я постараюсь, насколько это возможно, ответить в ближайшее время", — добавил Хантсман.
Сенат США в конце сентября единогласно поддержал кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на должность посла США в РФ. Третьего октября Хантсман вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.
Знакомьтесь: Джон Хантсман, новый посол США в России. #посолХантсман pic.twitter.com/cWplx4naGX— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 9 октября 2017 г.