Хантсман заявил, что хочет больше узнать о России и ее талантливых жителях

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что хочет больше узнать о России и о талантливых людях, которые в ней живут.

"Я хочу узнать больше о России, ее культуре и талантливых замечательных людях, которые здесь живут", — заявил он в видеоролике, размещенном в аккаунте посольства в Twitter . Хантсман записал обращение по возвращении в Москву из США, куда он ездил для встречи с президентом США Дональдом Трампом и для проведения ряда встреч.

Новый посол США выразил благодарность за теплый прием, который ему и его семье оказали в Москве, и поприветствовал зрителей ролика на русском языке. "Всем привет", — сказал Хантсман.

Он предложил пользователям Twitter задать ему вопросы о работе, семье и планах. "Смело задавайте их в комментариях. Я постараюсь, насколько это возможно, ответить в ближайшее время", — добавил Хантсман.

Сенат США в конце сентября единогласно поддержал кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на должность посла США в РФ. Третьего октября Хантсман вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

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