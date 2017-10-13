Хаммонд сожалеет, что назвал Евросоюз "врагом" Великобритании

ЛОНДОН, 13 окт – РИА Новости, Мария Табак. Канцлер (министр финансов) Великобритании Филип Хаммонд сожалеет, что неудачно высказался в одном из интервью, назвав Евросоюз "врагом" Великобритании на переговорах.

"В сегодняшнем интервью я делал акцент на том, что мы в Великобритании едины. Я сожалею, что неудачно выразился. Мы будем работать с нашими друзьями и партнерами в ЕС над достижением отвечающего интересам обеих сторон соглашения по Brexit", — написал канцлер в Twitter, снабдив пост хэштегом "врагов тут нет" (noenemieshere).

Ранее Хаммонд в одном из интервью сказал: "Я понимаю накал страстей, я понимаю, что у людей есть свои твердые убеждения насчет этого, но мы все стремимся к одному, у нас у всех одна программа. Враг, оппоненты там, они на другой стороне стола переговоров. Это люди, с которыми мы должны вести переговоры, и должны вести их жестко, чтобы добиться наиболее выгодного для Великобритании соглашения".

Высказывания Хаммонда уже вызвали волну критики. В частности, "теневой" министр финансов Джон Макдоннелл заявил, что "оскорбления в адрес ЕС не способствуют защите наших экономических интересов".