Слуцкий напомнил Киеву, что вопрос вноса в СЕ является делом России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Платить или нет взнос в бюджет Совета Европы – это выбор России, однако украинская делегация в своей антироссийской агонии доходит до крайней степени некомпетенции, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Киев потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию за неуплату членских взносов, сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, который ранее заявлял, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

"Украинская делегация в своей антироссийской агонии доходит до крайней степени некомпетенции. Требование к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду подать иск против России за неуплату взноса в Совет Европы неправомочно с точки зрения самого устава организации", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

Парламентарий также напомнил, что Россия не отказалась, а приостановила уплату части взноса — в размерах, пропорциональных своему неучастию в ПАСЕ.

"Мы хотели внести свой вклад в дальнейшее становление трех основных китов СЕ — развитие демократии, верховенства закона и соблюдении прав человека. Однако Россия столкнулась с чудовищным проявлением двойных стандартов и ущемлением прав собственной парламентской делегации, а значит, и прав российских избирателей на свой голос в Парламентской ассамблее Совета Европы", — считает Слуцкий.

"Это наш выбор — платить или нет повышенный взнос в Совет Европы. Приостановка его уплаты — закономерная реакция на политику ПАСЕ, которая позволила русофобскому меньшинству, по сути, загнать себя в тупик. Россия не намерена позволять унижать достоинство страны и оскорблять российский народ на площадке ассамблеи за свой же счет", — заключил он.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.