Трамп заявил, что Пакистан зауважал США

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пакистан начал уважать США, заявил президент Дональд Трамп, комментируя освобождение американской гражданки и ее семьи из плена в Пакистане.
"Я хочу поблагодарить лидеров Пакистана за то, что они делают", — добавил он.
Армия Пакистана в минувший четверг сообщила о спасении из плена террористов семьи канадца и американки с тремя детьми, рожденными в плену. Операцию провели пакистанские военные, в настоящее время идет репатриация освобожденных на родину, сообщили в армии.
Пакистан в свою очередь винит США в самоуправстве на его территории. В 2011 году США провели в Пакистане операцию по уничтожению "террориста номер один" Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде, не поставив в известность пакистанские власти.