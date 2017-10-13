Трамп заявил, что Пакистан зауважал США

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пакистан начал уважать США, заявил президент Дональд Трамп, комментируя освобождение американской гражданки и ее семьи из плена в Пакистане.

"Я открыто говорил, что Пакистан сильно использовал нашу страну на протяжении ряда лет. Но у нас начинаются реальные отношения, они снова начинают уважать США", — сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.

"Я хочу поблагодарить лидеров Пакистана за то, что они делают", — добавил он.

Армия Пакистана в минувший четверг сообщила о спасении из плена террористов семьи канадца и американки с тремя детьми, рожденными в плену. Операцию провели пакистанские военные, в настоящее время идет репатриация освобожденных на родину, сообщили в армии.

Между США и Пакистаном существуют заметные трения в ряде областей, включая безопасность. США на протяжении многих лет проводят на территории Пакистана антитеррористические рейды с использованием беспилотников. Кроме того, в адрес Пакистана звучали обвинения, что правительство страны недостаточно борется с террористическими и радикальными группировками на своей территории.

Пакистан в свою очередь винит США в самоуправстве на его территории. В 2011 году США провели в Пакистане операцию по уничтожению "террориста номер один" Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде, не поставив в известность пакистанские власти.