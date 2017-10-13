СМИ: под Киевом во время съемок шоу про мистику нашли труп

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Съемочная группа телепередачи "Реальная мистика" обнаружила тело мужчины в лесу под Киевом, сообщают "Украинские вести".

Мужчина был повешен на автомобильном тросе. Прибывшие на место полицейские выяснили, что инцидент произошел за несколько часов до появления съемочной группы.

"Мы привыкли видеть на площадке "трупы" и "мертвецов", однако все понимают, что они ненастоящие. А этот случай нас просто шокировал, мы подошли совсем вплотную, поскольку не могли поверить, что это реально труп человека", — прокомментировал ведущий телешоу Андрей Дебрин.

Передача "Реальная мистика" выходит на телеканале "Украина". Авторы шоу пытаются найти рациональное объяснение самым загадочным и мистическим, на первый взгляд, событиям.