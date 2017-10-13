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В Киеве рассказали об условиях изменения закона об образовании

Сюжет:
Закон об образовании на Украине (57)
17:0813.10.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Украина не будет вносить никаких изменений в закон об образовании без решения Венецианской комиссии, заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев: закон об образовании на Украине задумывался против русского языка
В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

По словам Гопко, в разработке закона об образовании, которая продолжалась более 8 месяцев, принимали участие представители нацменьшинств.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мнение: закон Киева об образовании – как история с художником и собачкой
"Они ходили на рабочие группы, в министерство образования. Все заседания профильного комитета по вопросам образования были открытыми. Комитет по иностранным делам организовывал встречу для послов стран, где четко объясняли, что происходит. Мы сделали свою работу. Мы провели все необходимые консультации. Моя позиция: никаких изменений Украина без решения Венецианской комиссии делать не будет. Когда получим выводы, то только украинский парламент будет принимать какие-то решения. Мы — суверенное государство. И нам никто не будет диктовать, какие законы принимать", — написала Гопко на своей странице в Facebook в пятницу.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что принятый на Украине закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

Язык Киев подвел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Язык Киев подвел
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