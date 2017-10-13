Премьер Хорватии рассказал о предстоящем визите президента в Россию

БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил на заседании кабинета министров, что правительство республики всесторонне поддерживает предстоящий на следующей неделе визит президента Колинды Грабар-Китарович в Россию и примет в нем активное участие.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Грабар-Китарович в Россию ожидается 18 октября.

Правительство республики утвердило в минувший четверг тексты соглашения о сотрудничестве в области культуры между Загребом и Москвой до 2019 года и меморандума о согласии и сотрудничестве между хорватскими и российскими компаниями на рынках третьих государств, которые планируется подписать в ходе визита.

"Так как и вы, и общественность читают комментарии в СМИ о том, поддерживает ли или не поддерживает правительство данный визит, было бы хорошо это разъяснить… Настаиваем, что данный визит имеет свои важные темы и содержание и приведет к прогрессу в отношениях между Хорватией и Российской Федерацией на всех уровнях", — цитирует Пленковича национальный телеканал HRT.

Хорватский премьер добавил, что вместе с президентом в Россию отправятся министр внутренних дел Давор Божинович, министр культуры Нина Обулен-Коржинек и госсекретарь в ранге замминистра иностранных и европейских дел Здравка Бушич. Сама глава МИД Мария Пейчинович-Бурич в предстоящую среду должна участвовать в саммите в Брюсселе, посвященному Brexit. Пленкович также упомянул вопрос о здании посольства РФ в Загребе, который, по его словам, является техническим и "обсуждается последние 25 лет".

В свою очередь, государственная прокуратура Хорватии (DORH) сообщила, что главный госпрокурор Динко Цвитан также прибудет в РФ в составе делегации и, как ожидается, подпишет в Сочи соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратуры РФ.

СМИ региона предполагают, что важнейшими темами встречи российского и хорватского лидеров могут стать задолженность перед Сбербанком крупнейшего холдинга республики Agrokor и сотрудничество Москвы и Загреба в области энергетики.