США побили собственный рекорд по числу страдающих ожирением

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Число страдающих ожирением взрослых американцев достигло рекордного показателя за всю историю проведения данных исследований, составив почти 40% от общего населения, сообщается в докладе национального центра медицинской статистики США.
Процент страдающих ожирением женщин и мужчин примерно одинаковый в каждой из возрастных групп, говорится в докладе. И у мужчин, и у женщин в возрастной группе от 40 до 59 лет более высокий процент страдающих ожирением, чем в возрастной группе от 20 до 39 лет.
Данные для исследования были собраны в передвижных центрах исследования состояния здоровья по всей стране, где американцев осмотрели, а потом рассчитали их индекс массы тела (ИМТ), который считается стандартным показателем определения лишнего веса в развитых странах.