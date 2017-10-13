США побили собственный рекорд по числу страдающих ожирением

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Число страдающих ожирением взрослых американцев достигло рекордного показателя за всю историю проведения данных исследований, составив почти 40% от общего населения, сообщается в докладе национального центра медицинской статистики США.

Согласно докладу, к 2015-2016 году число страдающих ожирением взрослых американцев возросло на 30% по сравнению с данными 1999-2000. С проблемой ожирения сталкивается и молодые американцы в возрасте от 2 до 19 лет: в этой возрастной группе 18,5% страдают ожирением, за 15 лет этот показатель увеличился на 33%. Однако по сравнению с 2013-2014 годом этот показатель вырос незначительно, тогда 39,6% взрослых и примерно 17% детей уже страдали от этой болезни.

Процент страдающих ожирением женщин и мужчин примерно одинаковый в каждой из возрастных групп, говорится в докладе. И у мужчин, и у женщин в возрастной группе от 40 до 59 лет более высокий процент страдающих ожирением, чем в возрастной группе от 20 до 39 лет.

Данные для исследования были собраны в передвижных центрах исследования состояния здоровья по всей стране, где американцев осмотрели, а потом рассчитали их индекс массы тела (ИМТ), который считается стандартным показателем определения лишнего веса в развитых странах.