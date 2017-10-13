Косачев: закон об образовании на Украине задумывался против русского языка

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинский закон об образовании задумывался против русского языка, вывод из-под действия документа языков ЕС тому подтверждение; теперь вопрос к позиции Европы по новому изложению этой инициативы, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Вот так новость… Украинцы придумали оговорку в одиозный закон об образовании, выводя из-под его действия "языки ЕС", — написал Косачев в пятницу в Facebook.

По его словам, отныне критерием предоставления образовательных услуг становится не реальная гуманитарная потребность, а "соображения геополитического характера, а точнее — желание понравиться одним за счёт конфронтации с другими". Вот и о реформе закона об образовании объявляет украинский МИД, и не Минобразования, пояснил законодатель.

Косачев отметил, что и раньше задавался вопросом, что случилось бы с этим законом, если бы на Украине было бы только русскоязычное меньшинство и он не затронул бы права других меньшинств, относящихся к народам стран Евросоюза. "Увы, думаю, Евросоюз с его хваленными ценностями смолчал бы в тряпочку. Да, сейчас не смолчал, и вчерашняя разгромная для Украины резолюция ПАСЕ — тому подтверждение", — добавил политик.

Но ситуация меняется, и венгерские, румынские, польские школы теперь, видимо, пострадают не столь явно, сказал парламентарий.

"Явно пострадают только русские. Да, для этого и задумывался закон. Но для чего задумывались все эти Евросоюз с ОБСЕ и Советом Европы, любопытно будет теперь узнать. Для того чтобы покрывать "своих" или все же для того чтобы защищать универсальные ценности?" — отметил глава международного комитета.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.