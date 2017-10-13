В ДНР рассказали о вынужденных переселенцах в пунктах временного размещения

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Более тысячи вынужденных переселенцев находятся в пунктах временного размещения в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

С начала конфликта в Донбассе на территории ДНР были созданы пункты временного размещения для граждан, уехавших из зоны боевых действий или покинувших подконтрольную Киеву территорию.

"На сегодняшний день в ПВР (пункты временного размещения — ред.) АУПЧ (аппарата уполномоченного по правам человека — ред.) проживают 1186 вынужденных переселенцев, в том числе 234 несовершеннолетних ребенка", — сказал представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного по правам человека отметили, что с начала конфликта на территории ДНР было зарегистрировано почти 8 тысяч переселенцев. "С начала военного конфликта вынужденными временными переселенцами в Донбассе зарегистрировано 7798 человек, в том числе 2016 детей",- отметил представитель ведомства.