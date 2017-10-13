В МИД назвали "маразмом" обвинения во "влиянии" РФ на США через Pokemon Go

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "унизительной" и "чудовищной" информацию американских СМИ о якобы имевшем место вмешательстве России в дела США через игру Pokemon Go.

"Как же может ведущий американский телеканал заявить о том, что свою гражданскую позицию афроамериканцы формируют через игры в покемонов? А именно это они, вообще-то, по сути, сказали", — заявила она в Симферополе.

"Это же просто унизительно — не для нас, для нас это уже даже не смешно, мы это воспринимаем как абсолютный маразм. Это же унизительно для своих людей (граждан США — ред.), их вообще ни во что не ставят", — добавила она, отметив, что "это просто чудовищно".

Захарова подчеркнула, что в дела США Россия вообще не вмешивалась. "Никто не вмешивался. Честное слово. Вот вообще никто не вмешивался", — сказала она.

Ранее телеканал CNN заявил, что якобы связанные с РФ попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались не только в социальных сетях, но и на площадке видеосервиса YouTube и популярной игры Pokemon Go. По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

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CNN сообщает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go — популярном приложении для мобильных устройств, в котором пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ. Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев. В частности, материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер в честь чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

В настоящее время аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморожены, а страница в Tumblr размещает сообщения о ситуации в Палестине. В качестве доказательства причастности РФ к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".