Лавров планирует обсудить с представителем Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит ситуацию вокруг КНДР на встрече в пятницу с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гилем.

"Мы очень рады ознакомится с нашими планами, оценками ситуации в наших отношениях. Конечно, поговорим, очевидно, об общей обстановке на Корейском полуострове", — сказал Лавров на встрече с Сон Ен Гилем.

По словам Лаврова, перспективы наращивания торгово-экономических, инвестиционных контактов России и Южной Кореи обсуждались на заседании межправромиссии в сентябре во Владивостоке. "Я уверен, что деятельность возглавляемого вами комитета по северному экономическому сотрудничеству может способствовать продвижению наших задач в экономической сфере", — сказал он.

Со своей стороны, Сон Ен Гиль напомнил, что президент его страны пригласил главу российского государства посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в 2018 году.

"Тогда президент Путин ответил, что если вопрос с Международным Олимпийским комитетом будет решён, то с удовольствием примет участие. Я встретился с главой этического комитета МОК господином Пан Ги Муном, и мы договорились, чтобы этот вопрос был успешно урегулирован", — сказал он.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.