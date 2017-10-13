МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП), которая по итогам выборов может войти в правящую коалицию, Вольфганг Кубики выступил за возвращение к диалогу с Россией и заявил, что европейские санкции не работают.

"Санкции имеют смысл только тогда, когда они работают. Если знаешь, что другая сторона их более или менее хорошо переносит, санкции — это ерунда", — заявил Кубики в интервью журналу Spiegel

По словам Кубики, наивно полагать, что Россия когда-либо уйдет из Крыма, только если санкции продлятся достаточно долго. "Я выступаю за то, чтобы уйти от культуры санкций и вновь вернуться в культуре диалога", — сказал Кубики.

Помимо прочего вице-председатель СвДП критически высказался об усилении военного присутствия НАТО на российской границе. "Двадцать пять тысяч военных НАТО, которые проводят маневры на российской границе, не слишком способствуют построению доверия. Но когда русские с предполагаемыми 100 тысячами военных выстраиваются на границе НАТО, мы говорим: "Неслыханно! Они готовят завоевание Восточной Европы", — сказал Кубики.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей. Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен 7 сентября на встрече с европейскими коллегами в Таллине заявила, что в учениях "Запад-2017" примут участие более 100 тысяч военнослужащих. Минобороны России опровергло эту цифру.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

Президент РФ 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией". В Москве неоднократно указывали на то, что референдум проведен в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".