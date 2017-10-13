МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП), которая по итогам выборов может войти в правящую коалицию, Вольфганг Кубики выступил за возвращение к диалогу с Россией и заявил, что европейские санкции не работают.
По словам Кубики, наивно полагать, что Россия когда-либо уйдет из Крыма, только если санкции продлятся достаточно долго. "Я выступаю за то, чтобы уйти от культуры санкций и вновь вернуться в культуре диалога", — сказал Кубики.
Помимо прочего вице-председатель СвДП критически высказался об усилении военного присутствия НАТО на российской границе. "Двадцать пять тысяч военных НАТО, которые проводят маневры на российской границе, не слишком способствуют построению доверия. Но когда русские с предполагаемыми 100 тысячами военных выстраиваются на границе НАТО, мы говорим: "Неслыханно! Они готовят завоевание Восточной Европы", — сказал Кубики.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией". В Москве неоднократно указывали на то, что референдум проведен в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".