Губернатор Донецкой области пожаловался на Савченко в СБ Украины

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что обратился в Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой провести проверку заявлений депутата Верховной рады Надежды Савченко об организации контрабанды сигарет из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в Евросоюз, но СБУ не нашла достаточного количества доказательств для реагирования.

Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что намерен подать в суд на Савченко из-за обвинений в контрабанде сигарет из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в Евросоюз.

"С ее (Савченко — ред.) уст прозвучало обвинение в мой адрес в "организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях". Считаю, что это лживое безосновательное заявление унижает не только меня как должностное лицо, но и государственный орган, который я возглавляю. Поэтому обратился в СБУ и НАБУ с требованием провести проверку озвученных нардепом заявлений", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что уже получил ответ от Службы безопасности Украины относительно рассмотрения его обращения. В документе, фотографию которого он опубликовал на своей странице, указно, что спецслужба не нашла достаточного количества доказательств для реагирования в рамках определенных украинским законодательством полномочий.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.