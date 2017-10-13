В Британии студентка погибла, пытаясь сделать селфи на краю обрыва

ЛОНДОН/ МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Студентка из Южной Кореи погибла при падении с крутого утеса в английском графстве Восточный Суссекс, позируя для фото, причину смерти устанавливал коронерский суд города Истборн, сообщается на сайте суда.

Заседание суда прошло вечером в четверг, судья Алан Крэйз счел произошедшее несчастным случаем, говорится в сообщении.

Отмечается, что 23-летняя Ким Хе Вон приехала в Великобританию, чтобы учить английский язык. В июне она отправилась в расположенный вдоль побережья Ла-Манша государственный парк Севен-Систерс. Там находится группа мелких живописных утесов, которые часто используют для фотографий. Ким Хе Вон попросила прохожего сфотографировать ее в прыжке на самом краю обрыва. Во время прыжка девушка потеряла точку опоры и сорвалась с 60-метрового обрыва.

Позднее полиция обнаружила ее телефон на этом обрыве. В нем правоохранители нашли шесть фото, на которых девушка запечатлена прыгающей крайне близко к краю, отмечает газета Daily Mail.

"Я отправился в Севен-Систерс с целью туризма. Другая девушка, которую я не знал, попросила сфотографировать ее. Пока я делал фото, она упала", — цитирует издание очевидца гибели девушки.

Тело Ким Хе Вон нашли у подножия утеса. Вскрытие подтвердило, что она скончалась от сильнейших травм головы, уточняет газета.

Ранее пожарная служба Восточного Суссекса просила людей избегать скал, потому что в эти дни были обвалы и на берег упали тысячи тонн камней, отколовшихся от меловых скал.