В Берлине заявили о поддержке реализации иранского ядерного соглашения

БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Берлине продолжают считать соглашение по иранской ядерной программе важным инструментом для предотвращения ядерного вооружения Исламской республики, и выступают за его полную реализацию, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Позиция федерального правительства однозначно заключается в том, что это соглашение является важным инструментом для предотвращения ядерного вооружения Ирана, и поэтому мы и впредь будем выступать за его полную реализацию", — сказал Зайберт.

Его коллега из МИД ФРГ Мария Адебар добавила, что министр иностранных дел Зигмар Габриэль провел в четверг вечером телефонный разговор с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном по вопросу о соглашении с Ираном и изложил ему немецкую позицию по данному вопросу. По словам Адебар, министры находятся в тесном контакте на протяжении последних недель по данной теме.