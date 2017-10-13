Моряки с арестованного в ОАЭ судна просят помочь вернуться в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Семеро моряков с арестованного в порту Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах судна "Кристал Ист" обратились в профсоюз с просьбой помочь им вернуться на родину в Приморье, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.
По его информации, раньше у моряков были перебои с поставкой продуктов, воды и топлива, но после вмешательства профсоюза эта проблема была решена.
"У них не оплачена зарплата за сентябрь и за половину октября. В связи с тем, что у них забрали паспорта, Российский союз моряков обратился в генконсульство РФ Дубае и попросил, чтобы они помогли изъять паспорта у портовых властей. Переговоры ведутся еще с Газпромбанком и портовыми властями ведутся", — рассказал председатель ДВО РПСМ.