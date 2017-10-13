АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Суд турецкой провинции Хатай освободил из-под стражи пилота сбитого в марте сирийского МиГ-21 Мехмета Суфхана, сообщает в пятницу телеканал NTV.

Отмечается, что судебный процесс по делу пилота будет продолжен. Ему инкриминируется нарушение государственной границы и шпионская деятельность.

В марте члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет сирийских ВВС МиГ-21 на северо-западе Сирии. Пилот катапультировался и приземлился на территории Турции. Турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе. Выживший в результате крушения пилот был госпитализирован в больницу Хатая. Турецкие власти ранее сообщили, что намерены решить вопрос о передаче его Сирии.

Вооруженное незаконное бандформирование "Ахрар аш-Шам" с радикальной салафитской идеологией было создано в конце 2011 года при поддержке Саудовской Аравии, Турции и Катара. Группировка позиционирует себя независимой от запрещенных в РФ и других странах "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (ИГ). Главари "Ахрар аш-Шам" считают врагами правительственные войска Сирии, Россию, Иран и курдские вооруженные формирования.