В полиции рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на юге Швеции

СТОКГОЛЬМ, 13 окт — РИА Новости. Ранения четверых пострадавших в результате стрельбы в четверг вечером в центральной части города Треллеборг на юге Швеции не представляют опасности для жизни, сообщил представитель полиции Треллеборга Ханс Нильссон.

"Мы знаем сейчас, что ни у кого нет опасных для жизни повреждений", — сказал шведскому агентству ТТ Нильссон.

По данным из полиции, сообщения очевидцев о стрельбе в центральной части города поступили в четверг в 22.30 (23.30 мск). Прибывшие на место полицейские обнаружили четверых пострадавших.

Впоследствии выяснилось, что у двоих из них — огнестрельные ранения, у двух других — различные травмы. Все четверо были доставлены машинами скорой помощи в больницы городов Мальме и Лунд. Все пострадавшие — мужчины, что именно стало поводом для стрельбы — пока не сообщается. Полиция пока никого не задержала, для допроса доставлены семь человек.