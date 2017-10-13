СМИ: в Генштабе Вооруженных сил Франции провели обыски

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сотрудники финансовой прокуратуры провели обыски в подразделении генерального штаба армии Франции в рамках расследования дела о контрактах на аренду стратегической военно-транспортной авиации, пишет газета Monde.

По данным издания, операция проходила во вторник в специализированном центре генштаба по авиационным перевозкам (CSOA) в аэропорту Виллакубле. Следователями были изъяты серверы и компьютеры центра CSOA.

Расследование касается контракта, который минобороны Франции в 2015 году передало компании International Chartering Systems в качестве субподрядчика.

Франция не располагает собственными парком тяжелых транспортных самолетов и вынуждена арендовать соответствующую технику, которая, в основном, представлена украинскими Ан-124 ("Руслан") и российскими Ил-76.