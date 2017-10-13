США прокомментировали рост военного присутствия России после учений "Запад"

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. У США нет опасений по поводу возможного наращивания военного присутствия России у границ стран НАТО после учений "Запад-2017", заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

В ходе интервью газете Washington Post , которое транслировалось на сайте издания, журналист спросил Хатчисон, есть ли опасения по поводу наращивания военного присутствия РФ после "Запада-2017". "Я не могу сказать точно, но наши люди пристально следили (за учениями — ред.), и у них нет опасений по этому поводу", — сказала она.

При этом постпред США обвинила РФ в якобы имевшей место непрозрачности при проведении учений. В частности, она напомнила, что "в соответствии с Венскими договоренностями стороны обязаны быть прозрачными и позволять работать наблюдателям в тех случаях, когда в учениях участвуют более 13 тысяч военнослужащих".

"Там было гораздо больше", — утверждала Хатчисон, хотя и не смогла привести точные цифры. "Это было большое шоу. Мы наблюдали за ним, насколько это было возможно", — сказала она, упомянув, в частности, о получении разведывательной информации.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.