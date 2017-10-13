СМИ: в Румынии правящая партия утвердила отставку трех членов правительства

КИШИНЕВ, 13 окт – РИА Новости. Исполнительный комитет правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП), утвердил отставку трех членов правительства страны, сообщают румынские СМИ.

Речь идет о вице-премьере, министре регионального развития Севил Шайдех, министре европейских фондов Роване Плумб и министре транспорта Рэзване Кук.

"Все отставки утверждены исполнительным комитетом Социал-демократической партии. Севил Шайдех, Рована Плумб и Рэзван Кук покинут правительство. В пятницу, в 12.00, состоится еще одно заседание исполкома для принятия решения по их замене", — сообщает телеканал digi24.

Как передает агентство mediafax, глава СДП Ливиу Драгня по итогам шестичасового заседания исполкома партии заявил журналистам в четверг поздно вечером, что очень многие коллеги по политформированию высказали поддержку Роване Плумб и Севил Шайдех, "которые все-таки не изменили своего решения подать в отставку". Обе чиновницы, как сообщают СМИ, попали под следствие по подозрению в незаконной передаче части острова Белина и рукава Павел в малом русле Дуная из собственности государства в собственность уезда Телеорман и под управление местного совета, чтобы затем также незаконно передать их в аренду частной компании.

Лидер социал-демократов также подтвердил, что Рэзван Кук тоже подал в отставку.

Действующий состав правительства Румынии парламент страны утвердил 29 июня этого года.