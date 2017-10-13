Пушков считает, что Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Поражение Украины в ПАСЕ по закону об образовании — это только начало, Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию, считает российский сенатор Алексей Пушков

ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.

"Украина потерпела поражение в ПАСЕ по закону об образовании. Это только начало. Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию. Киев теряет очки", — написал Пушков в Twitter.

Украина потерпела поражение в ПАСЕ по закону об образовании. Это только начало. Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию.Киев теряет очки — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 октября 2017 г.

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