Пушков считает, что Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Поражение Украины в ПАСЕ по закону об образовании — это только начало, Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию, считает российский сенатор Алексей Пушков
"Украина потерпела поражение в ПАСЕ по закону об образовании. Это только начало. Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию. Киев теряет очки", — написал Пушков в Twitter.
Украина потерпела поражение в ПАСЕ по закону об образовании. Это только начало. Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию.Киев теряет очки— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 октября 2017 г.