В КНДР издали атлас мира с Крымом в составе России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Северокорейское издательство "Научная энциклопедия" выпустило новый атлас мира, в котором Крым обозначен как российская территория. Об этом сообщается в аккаунте посольства России в КНДР в Facebook.

Российские дипломаты обратились в МИД КНДР за комментарием. В министерстве пояснили, что Пхеньян уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о воссоединении с Россией. Северокорейское внешнеполитическое ведомство назвало результаты волеизъявления крымчан легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам.

"КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, северокорейские дипломаты подчеркнули, что относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов аналогичным образом.

Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года, организованного после переворота на Украине. В ходе волеизъявления более 95 процентов избирателей полуострова высказались за вхождение в состав России.

В марте того же года на Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции против референдума в Крыму. За резолюцию проголосовали сто государств, 11 — против, 58 воздержались. Против выступили, помимо КНДР, Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия и Судан.

В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам главы государства, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Карты без Крыма

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно "окупированной территорией", поэтому Киев реагирует на появление карт без Крыма весьма болезненно.

В конце сентября Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию пригрозил итальянской телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L. лишением лицензии из-за того, что на сайте компании появилась карта с российским Крымом.

В августе накануне Дня независимости Украины в городе Бровары под Киевом установили сцену с картой страны без полуострова. Полиция возбудила по этому факту уголовное дело.

Не предмет сделки

Во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ, заявил, что вхождение Крыма в состав России — это случившийся факт. Однако, по словам чешского лидера, Киев и Москва должны начать переговоры о судьбе полуострова.

"Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым", — предложил Земан. Он отметил, что речь может идти о финансовой или сырьевой компенсации — в форме поставок нефти и газа.

Глава Чехии подчеркнул, что попытки Украины вернуть себе полуостров закончатся войной с Россией, и призвал не допустить такого развития событий.

Реакция Киева не заставила себя долго ждать. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал инициативу Земана и отказался обсуждать компенсацию.

В России инициативу Земана тоже подвергли критике. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что Крым "не предмет сделки". "Предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет", — подчеркнул парламентарий.

"Второй референдум"

Порошенко 10 октября заявил о готовности вновь провести в Крыму референдум о территориальной принадлежности. При этом он подчеркнул, что говорить о повторном волеизъявлении граждан можно только после "восстановления суверенитета" над полуостровом.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя это заявление, предложил Порошенко провести референдум о доверии самому себе.

"Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока еще являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведет и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны", — говорится в записи Аксенова в Facebook.

Депутат Госдумы от Крыма, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, в свою очередь, заявил, что Киев к российским территориям отношения не имеет. "Что касается проведения референдума в отдельном регионе согласно конституции Украины — так пусть на Украине и проводят, а на нашу территорию нечего рот разевать и глаза таращить", — сказал он.

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