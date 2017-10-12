В Белом доме рассказали об отношении Трампа к фейковым новостям

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президента США Дональда Трампа раздражают недостоверные публикации в прессе, признал шеф аппарата Белого дома Джон Келли.
Келли вновь опроверг публикацию о том, что Трамп на совещании предлагал увеличить силы ядерного сдерживания в 10 раз. Трамп, напротив, часто говорит о необходимости избавить мир от ядерного оружия, уточнил Келли. Он также предложил журналистам "разрабатывать источники получше".
Келли ответил отрицательно на вопрос, усложняют ли ему работу твиты Трампа, который регулярно высказывается в своем микроблоге по всем политическим вопросам в обход аппарата Белого дома, госдепа и других ведомств.