В Белом доме рассказали об отношении Трампа к фейковым новостям

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президента США Дональда Трампа раздражают недостоверные публикации в прессе, признал шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

"Конечно, это его раздражает", — сказал Келли. "Меня просто поражает каждый раз, когда я читаю прессу, сколько есть вещей, о которых сообщают неправильно. Я, конечно, в сомнительных ситуациях сужу в вашу пользу", — добавил Келли, обращаясь к журналистам.

Келли вновь опроверг публикацию о том, что Трамп на совещании предлагал увеличить силы ядерного сдерживания в 10 раз. Трамп, напротив, часто говорит о необходимости избавить мир от ядерного оружия, уточнил Келли. Он также предложил журналистам "разрабатывать источники получше".

Келли ответил отрицательно на вопрос, усложняют ли ему работу твиты Трампа, который регулярно высказывается в своем микроблоге по всем политическим вопросам в обход аппарата Белого дома, госдепа и других ведомств.