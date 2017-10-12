Лавров и Тиллерсон высказались за продолжение диалога по Украине

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора высказались за продолжение контактов в рамках диалога помощника президента РФ России Владислава Суркова и спецпредставителя США по украинской проблематике Курта Волкера.

"Главы внешнеполитических ведомств затронули положение дел в реализации Минских договоренностей по преодолению украинского кризиса с учетом итогов встречи 7 октября спецпредставителей России и США Суркова и Волкера. Было поддержано продолжение контактов в этом формате", — говорится в сообщении.