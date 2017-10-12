Бывшая жена Шредера заявила, что Крым никогда не будет отдан Украине

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Немецкий политик, кандидат от СДПГ на нынешних земельных выборах в Нижней Саксонии Дорис Шрёдер-Кёпф считает, что Крым никогда не будет отдан Украине.

Шрёдер-Кёпф с 1997 года замужем за Герхардом Шрёдером (с октября 1998 года по ноябрь 2005 — федеральный канцлер Германии). Однако в 2016 году супруги заявили о начале процедуры развода.

"Нужно исходить из того, что Крым никогда не будет снова отдан, так что в этом плане придется принять за данность некий "статус-кво". Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь мы (РФ и Германия — ред.) снова вернулись к тому доброму сотрудничеству, какое было в 1998-2005 годы, да и во времена Гельмута Коля и Ганса-Дитриха Геншера", — сообщила она в интервью агентству Sputnik.

Шрёдер-Кёпф также прокомментировала политику нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России.

"Думаю, что после ухода Герхарда Шрёдера с поста канцлера крепкие нити отношений (между РФ и ФРГ — ред.), что были завязаны, так и не были возобновлены. Когда кто-нибудь в будущем даст историческую оценку деятельности Ангелы Меркель, то это будет признано одной из ее главных ошибок. По сути, перед ней открывалась широкая улица, залитая солнечным светом, и ей нужно было лишь ступить на нее. Тогда было множество признаков обоюдного стремления к сотрудничеству, но она просто не пошла на это — возможно, по причине некоего идеалистического романтического отношения к Соединенным Штатам. Но ведь можно делать и то, и то. С одной стороны, отдавать должное исторической роли США, но при этом укреплять нерушимые связи с Россией", — полагает она.

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