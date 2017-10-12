МЧС предложило Вьетнаму помощь в ликвидации последствий наводнения

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь Вьетнаму в ликвидации последствий наводнения.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, министр направил телеграмму с предложением помощи начальнику канцелярии государственного комитета по поиску и спасению Вьетнама Чыонг Дык Нгиа.

"Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Социалистической Республике Вьетнам в деле борьбы с природной стихией", — привели слова министра в пресс-службе МЧС.

Пучков также выразил соболезнования в связи с большим количеством погибших и раненых из-за обрушившегося на республику разрушительного наводнения.

Дожди обрушились на регион во вторник. В некоторых районах ливни вызвали сходы оползней. В среду власти северной провинции Хоабинь объявили чрезвычайное положение в связи со стихией.

Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах. По последним данным, число погибших достигло 48.