В МИД России надеются, что новый глава займется деполитизацией ЮНЕСКО

РИА Новости. МОСКВА НАДЕЕТСЯ, ЧТО НОВЫЙ ГЛАВА ЮНЕСКО ПРИЛОЖИТ УСИЛИЯ ДЛЯ ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ПРОДОЛЖИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ С США — МИД