Постпред России при ЮНЕСКО рассказал о перспективах организации

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ЮНЕСКО выживет, несмотря на финансовые затруднения, заявил постоянный представитель России при этой международной организации Александр Кузнецов.
При этом он оставил без комментариев заявление США о выходе из ЮНЕСКО, пояснив, что по этому поводу свою позицию должен сформировать прежде МИД России.
Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации.
Подробнее о ЮНЕСКО читайте в справке РИА Новости >>