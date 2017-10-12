Постпред России при ЮНЕСКО рассказал о перспективах организации

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ЮНЕСКО выживет, несмотря на финансовые затруднения, заявил постоянный представитель России при этой международной организации Александр Кузнецов.

"Организация сейчас в трудном положении, но она, несомненно, выживет, потому что государства-члены заинтересованы в этой организации, это незаменимая организация системы ООН, которая занимается гуманитарным сотрудничеством. Поэтому, конечно, финансовые сложности большие, но никаких сомнений в том, что организация будет функционировать, нет", — сказал Кузнецов в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

При этом он оставил без комментариев заявление США о выходе из ЮНЕСКО, пояснив, что по этому поводу свою позицию должен сформировать прежде МИД России.

Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации.

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