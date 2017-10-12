В Госдуме обсуждают механизм реагирования на действия США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Госдуме обсуждается вопрос законодательного механизма реагирования на санкции и недружественные действия США по отношению к РФ, возможно, это будет законопроект, заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Он рассказал, что в настоящий момент в Госдуме идут устные обсуждения данного вопроса и вырабатываются предложения.

"Безусловно, такие недружественные по отношению к нашей стране действия не могут не иметь должного и законного ответа, надо законодательно это закреплять. Пока обсуждаются возможные организационные мероприятия, в том числе, я не исключаю, что это будет законопроект", — заявил Шаманов.

По его словам, необходимость этого шага подтверждается последними событиями.

"Это и отказ от договоренностей в военной сфере, который может привести к самым непредсказуемым ситуациям, и мы видим, что творится с нашим имуществом за рубежом, прежде всего в Америке", — пояснил депутат.