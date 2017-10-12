В США из-за фанатов огораживают забором дом героя сериала "Во все тяжкие"

Кадр из сериала Во все тяжкие. архивное фото

Кадр из сериала Во все тяжкие. архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владельцы дома в Альбукерке (Нью-Мексико), который фигурировал в популярном американском сериале "Во все тяжкие" как жилище главного героя Уолтера Уайта в исполнении актера Брайана Крэнстона, решили возвести забор вокруг здания, чтобы отгородиться от многочисленных навязчивых поклонников, сообщает телеканал KOB 4.

Дочь хозяйки дома Джоанна Кинтана рассказала, что ее семья уже потеряла счет приходящим к дому туристам. Женщина отметила, что некоторые фанаты ведут себя неподобающим образом, растаскивая камни с прилегающей территории в качестве сувениров.

"Они требуют, чтобы мы закрыли гараж, ушли из кадра, то есть вы понимаете – они говорят нам, что делать на нашей же территории", — возмущается женщина.

По словам владельца турбюро Breaking Bad RV Tours Фрэнка Сандовала, фанаты даже забрасывали на крышу дома пиццу, как в одном из эпизодов сериала.

Хозяева приняли решение возвести вокруг дома металлический забор высотой под два метра. Установка ограждения должна быть завершена в ближайшее время, однако многие фанаты уже пытаются через него перелезть, чтобы сделать фото.