Военное присутствие США у российских границ вызвано страхом, заявил Слуцкий

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Запад усилил военное присутствие США у российских границ из-за ошибочного страха перед Москвой и неправильного восприятия РФ, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Минобороны РФ в четверг сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.

"Запад напуган учениями "Запад-2017". Об этом говорят нам и главы государств… Но не надо России бояться. Россия имеет абсолютно боеготовые вооруженные силы, одни из лучших на планете. И, конечно, для поддержания боеготовности столь масштабных вооруженных сил необходимы столь же масштабные учения", — заявил Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а наоборот, призывает к созданию широкой международной коалиции по противостоянию международному терроризму.

"Почему это было сделано тайно? Потому что нас неправильно воспринимают, потому что нас боятся, потому что из нас в мировом информационном пространстве пытаются по-прежнему изобразить некую главную угрозу мировой архитектуре XXI столетия", — пояснил он.