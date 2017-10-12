Премьер Косово потребовал от США участвовать в диалоге с властями Сербии

БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай в четверг заявил о создании "новой платформы" для диалога Приштины и Белграда при обязательном участии в переговорах США, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Новую переговорную платформу, по его словам, должно подготовить косовское правительство при участии кабинета президента Хашима Тачи и экспертов. Затем документ должен пройти утверждение парламента самопровозглашенной республики.

"Не можем продолжать диалог, если Америка не за столом!", — цитирует телеканал Харадиная.

При этом сам бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК), которого Белград считает военным преступником и требует его выдачи правосудию, не видит своего личного участия в переговорах.

"Трудно мне исполнять еще функции, пока много дел дома…", — передает РТК слова Харадиная.

Ранее о необходимости американского участия в переговорах неоднократно говорил и президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи, который представляет Косово на встречах с руководством Сербии в Брюсселе.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в четверг назвал слова Харадиная о новой переговорной платформе с участием США "заявлениями для внутреннего употребления".

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает независимость самопровозглашенной республики, однако под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.