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Эксперт оценил эффективность технологии рельсотрона, созданной в Китае

15:2512.10.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие КНР. Архивное фотоВоеннослужащие КНР. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Китайские специалисты пошли американским путем в создании электромагнитной рельсовой пушки и повторили достижение США 2008 года, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

Выстрел из рельсотрона в США
В сети появилось видео с испытаний рельсотрона в США
Как сообщили китайские СМИ, ученые из Морского университета инженерных наук Народно-освободительной армии Китая заявили, что достигли успехов в разработке технологии рельсотрона. В частности, речь идет об электромагнитном приведении в движение снарядов. Китай ведет исследования в области электромагнитного оружия с 1980-х годов, разработку рельсотрона — с начала 2000-х. Первые сведения о его прототипах, небольших лабораторных образцах, созданных и испытанных в КНР, появились в 2005 году.

Рельсотрон представляет собой электромагнитную рельсовую пушку, способную разгонять токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих до двух километров в секунду. Обладает высоким энергопотреблением, что обусловливает его возможное размещение на надводных кораблях с атомной энергетической установкой. Экспериментальный рельсотрон был смонтирован на эсминце ВМС США типа "Замвольт".

Новейший эскадренный миноносец США типа Замволт (Zumwalt)
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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В США проводятся испытания прототипов рельсотрона от компаний General Atomics и BAE Systems, использующих для стрельбы снаряды массой 16 килограммов при дульной энергии орудия более 30 мегаджоулей.

"Китайцы сейчас идут американским путем. Они демонстрируют возможности, свои технические познания в данной области: да, физику знают, могут такую энергетику подвести, могут даже какую-то конструкцию при этом создать, которая в лабораторных условиях что-то демонстрирует. Видно, что это, скорее всего, достижение на уровне того, что было у американцев в начале 2008 года", — заявил Коровин РИА Новости в четверг.

По его мнению, преждевременно вести речь о боевом рельсотроне.

"В принципе, то, что американцы создали для авианосцев электромагнитную катапульту — это несет в себе определенное движение вперед после паровых катапульт и стартов с трамплина. Там все, как говорится, понятно и ясно, что наука работает на прогресс, в прикладном направлении. Что касается рельсотронов, сама эта идея появилась где-то полвека назад, и с тех пор все поджидают того момента, когда технологии смогут это все подхватить", — сказал эксперт.

Он отметил, что американские специалисты в 2008 году продемонстрировали в лаборатории выстрел из электромагнитной пушки по мишени, находившейся на расстоянии нескольких метров, "как бы всех напугав", что свидетельствует о технологическом уровне, недостаточном для создания боевого орудия.

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© Sony Pictures Releasing CIS
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По словам Коровина, в перспективе рельсотрон может применяться как корабельное оружие, "потому что сама энергоустановка будет получаться весьма значительной по размеру". "На кораблях такая энергия существует. То есть достаточно создать определенное устройство аккумулирования энергии, которое дает мощный импульс энергии для выброса снаряда. Американцы уже демонстрировали снаряды, которые якобы будут загружаться в эти устройства", — уточнил военный аналитик.

Он пояснил, что примерно 30-40 лет назад перед артиллеристами встал вопрос, как сделать управляемым снаряд. "И соответственно возникла ситуация, что главным ограничивающим элементом было то, что перегрузки при старте не должны были превышать цифру порядка 8-10 тысяч единиц. Сегодня речь идет о том, что существуют снаряды калибра 20-30 миллиметров, которые работают со стартовыми перегрузками до 100 тысяч единиц. Как условно говорят их разработчики, при этом электроны слетают с орбит. Да, получается там определенная возможность управления этими снарядами", — сказал Коровин.

Тестирование рельсотрона
© Фото : U.S. Navy
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По его словам, вопрос о перегрузках снаряда рельсотрона еще более специфичен, поэтому он должен обладать весьма специфической системой управления. "Он никогда не будет по определению тяжелым — поражение будет осуществлять исключительно за счет кинетических эффектов. У него должна быть аппаратура, которая его будет наводить точно на цель. Американцы сейчас решают задачу выстреливания как бы снаряда — какого-то электронного блока — из этого рельсотрона. Китайцы очень внимательно следят за информацией, которую американцы выпускают", — отметил эксперт.

Он считает, что в России также ведется работа по созданию электромагнитного оружия. "Конечно, определенные задачи перед рядом наших специализированных учреждений ставятся. Естественно, подобные вещи отслеживаются информационно и, скорее всего, какие-то лабораторные работы при этом ведутся. Делается это для того, чтобы, условно говоря, не пропустить момент определенного технологического скачка", — заключил Коровин.

Ранее глава российского Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев заявил в интервью РИА Новости, что электромагнитные рельсовые пушки смогут эффективно стрелять только через 50 лет, а новости о разработке такого оружия в США — лишь часть борьбы за военный бюджет.

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