Эксперт оценил эффективность технологии рельсотрона, созданной в Китае

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Китайские специалисты пошли американским путем в создании электромагнитной рельсовой пушки и повторили достижение США 2008 года, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.
Рельсотрон представляет собой электромагнитную рельсовую пушку, способную разгонять токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих до двух километров в секунду. Обладает высоким энергопотреблением, что обусловливает его возможное размещение на надводных кораблях с атомной энергетической установкой. Экспериментальный рельсотрон был смонтирован на эсминце ВМС США типа "Замвольт".
"Китайцы сейчас идут американским путем. Они демонстрируют возможности, свои технические познания в данной области: да, физику знают, могут такую энергетику подвести, могут даже какую-то конструкцию при этом создать, которая в лабораторных условиях что-то демонстрирует. Видно, что это, скорее всего, достижение на уровне того, что было у американцев в начале 2008 года", — заявил Коровин РИА Новости в четверг.
По его мнению, преждевременно вести речь о боевом рельсотроне.
"В принципе, то, что американцы создали для авианосцев электромагнитную катапульту — это несет в себе определенное движение вперед после паровых катапульт и стартов с трамплина. Там все, как говорится, понятно и ясно, что наука работает на прогресс, в прикладном направлении. Что касается рельсотронов, сама эта идея появилась где-то полвека назад, и с тех пор все поджидают того момента, когда технологии смогут это все подхватить", — сказал эксперт.
Он отметил, что американские специалисты в 2008 году продемонстрировали в лаборатории выстрел из электромагнитной пушки по мишени, находившейся на расстоянии нескольких метров, "как бы всех напугав", что свидетельствует о технологическом уровне, недостаточном для создания боевого орудия.
Он пояснил, что примерно 30-40 лет назад перед артиллеристами встал вопрос, как сделать управляемым снаряд. "И соответственно возникла ситуация, что главным ограничивающим элементом было то, что перегрузки при старте не должны были превышать цифру порядка 8-10 тысяч единиц. Сегодня речь идет о том, что существуют снаряды калибра 20-30 миллиметров, которые работают со стартовыми перегрузками до 100 тысяч единиц. Как условно говорят их разработчики, при этом электроны слетают с орбит. Да, получается там определенная возможность управления этими снарядами", — сказал Коровин.
Он считает, что в России также ведется работа по созданию электромагнитного оружия. "Конечно, определенные задачи перед рядом наших специализированных учреждений ставятся. Естественно, подобные вещи отслеживаются информационно и, скорее всего, какие-то лабораторные работы при этом ведутся. Делается это для того, чтобы, условно говоря, не пропустить момент определенного технологического скачка", — заключил Коровин.
Ранее глава российского Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев заявил в интервью РИА Новости, что электромагнитные рельсовые пушки смогут эффективно стрелять только через 50 лет, а новости о разработке такого оружия в США — лишь часть борьбы за военный бюджет.