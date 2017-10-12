ФАТХ и ХАМАС договорилилсь о работе правительства нацединства

КАИР, 12 окт — РИА Новости, Надим Зуауи. Крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС договорились по всем вопросам функционирования правительства национального единства, которое должно приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Договоренность позволит правительству национального единства в полной мере исполнять свои функции как на Западном берегу Иордана, так и в секторе Газа", — заявил глава делегации движения ФАТХ Аззам аль-Ахмед.
По его словам, договоренности касаются и такого чувствительного вопроса как работа КПП на границах сектора Газа.