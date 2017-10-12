Обвиняемый в коррупции генконсул Молдавии в Стамбуле предстанет перед судом

КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Генеральный консул Молдавии в Стамбуле Вячеслав Филип, подозреваемый в пассивной коррупции, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
Ранее генконсула Молдавии в Стамбуле задержали в кишиневском аэропорту по подозрению в коррупции при выдаче документов, позволяющих иностранным гражданам находиться в Молдавии. Сразу после задержания на тот момент исполняющий обязанности генпрокурора страны Эдуард Харунжен сообщил, что речь идет о Филипе.
"Генеральный консул Молдавии в Стамбуле предстанет перед судом по делу о пассивной коррупции… Вместе с ним перед законом предстанут почетный консул Сирии в Молдавии и его брат, оба обвиняются в совершении активной коррупции (дачи взятки – ред.) в отношении лица, занимающего публичный пост. Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и передала дело в отношении этих троих в суд", — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В этом же уголовном деле фигурирует почетный консул Сирии в Молдавии, обвиняющийся в даче взяток нескольким людям для выдачи документов в консульстве Молдавии в Стамбуле", — отметили в прокуратуре. Как утверждают в ведомстве, действовал дипломат через своего брата, а за оказание помощи в процессе выдачи документов требовал от 1 тысячи до 2 тысяч долларов.
Если вина молдавского консула будет доказана, то ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы со штрафом до 28,6 тысячи долларов и с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет. Сирийскому консулу и его брату грозит от шести до 12 лет тюремного заключения и штраф 22,8 тысячи долларов.