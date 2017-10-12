Пользователи соцсетей поспорили из-за цвета кедов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Британка Николь Култхард опубликовала в группе в Facebook фотографию кеда, сопроводив снимок вопросом "мятно-серый или розово-белый?". Это привело к оживленной дискуссии в соцсети, так как все видели разное.

Пост собрал уже около тысячи комментариев. Некоторые отмечали, что цвет меняется, если смотреть на снимок под разными углами или в разное время. "Сначала я видела серый, и когда читала комментарии о том, что цвет меняется, я подумала — "ну да, конечно", но теперь я вижу розовый!", — пишет Кэйли Джейди Уилкинсон.

"Мятно-серый. А потом я сфокусировалась на руке и снова бросила взгляд на обувь — она поменяла цвет у меня на глазах", — пишет Кристал Лу.

Сама Култхард в интервью Metro рассказала, что эти кеды ей пару недель назад купила подруга. Она сфотографировала их и отправила фото маме, которая ответила, что ей "идет голубое".

"Она написала ей в ответ "они розовые, мама", но потом посмотрела на фото и тоже увидела голубое", — рассказывает девушка. По ее словам, они долго спорили из-за фото, после чего она решила опубликовать его на Facebook и услышать мнение пользователей.

Это далеко не первый спор такого рода: в 2015 году пользователи соцсетей активно обсуждали платье, которое одним казалось сине-черным, а другим — бело-золотым, год назад — бело-золотые или черно-голубые шлепанцы.