Уткин поинтересовался у белорусов, тепло ли им на "днищевом месте"

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Очередной скандальный комментарий известного российского спортивного журналиста и телеведущего Василия Уткина — о результате сборной Белоруссии в квалификационном турнире Чемпионата мира по футболу — вызвал бурю негодования в социальных сетях, сообщает Sputnik Беларусь.

Белорусские футболисты заняли последнее место в отборочной группе А ЧМ-2018, набрав пять очков в десяти матчах. Их обошла, в частности, сборная Люксембурга (6 очков), которую подопечные Игоря Криушенко на этапе квалификации ни разу не обыграли.

"Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке?" — написал Уткин в Twitter.

Комментарий Уткина вызвал волну негодования у его подписчиков. Некоторые припомнили слова комментатора, пообещавшего не трогать белорусов.

Другие посоветовали Уткину обратить внимание на сборную России и на место, которая она займет на домашнем мундиале.

Большинство пользователей сошлись на том, что комментатор перегнул палку.

Это уже не первый конфликт Уткина с белорусскими поклонниками футбола. В прошлом году журналист своеобразно поздравил борисовский БАТЭ с победой в чемпионате страны.

"Поздравляю БАТЭ, 11-типодрядкратного чемпиона Лесорубии!" — написал Уткин в своем аккаунте в Twitter.

Шесть лет назад после проигрыша БАТЭ в Лиге Чемпионов комментатор заявил, что тогдашний тренер команды Виктор Гончаренко "должен гореть в аду" и предположил, что для клуба важнее играть с местной "Картофелечисткой", чем с "Барселоной".

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